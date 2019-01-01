Основание: Осман. Сезон 1. Серия 50
Основание: Осман
1-й сезон
50-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

О сериале

Зехре собирает партизанов и в лесу нападает на Сельджан-хатун, но на выручку вовремя поспевает Осман. Балгай с Конгаром встречают Джеркутая и направляются в Кению для сбора большого войска. Дюндар-бей приходит в себя, а в это же время на священном совете выбирают нового бея племени Кайи.

Чем закончатся проделки Зехре и какое будущее ожидает племя, узнаем в 50 эпизоде сериала «Основание: Осман». Все серии доступны на онлайн-сервисе Wink в высоком разрешении и без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

