Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 50 смотреть онлайн

Зехре собирает партизанов и в лесу нападает на Сельджан-хатун, но на выручку вовремя поспевает Осман. Балгай с Конгаром встречают Джеркутая и направляются в Кению для сбора большого войска. Дюндар-бей приходит в себя, а в это же время на священном совете выбирают нового бея племени Кайи.



Чем закончатся проделки Зехре и какое будущее ожидает племя, узнаем в 50 эпизоде сериала «Основание: Осман».



