Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Монахиня приводит Османа к другу его отца, после чего они договариваются вступить в союз. Софья встречается с Янисом, который решает ее помиловать несмотря на утерю реликвии. Осман и Бала-хатун ухаживают за больной лошадью, и между ними возникает взаимная симпатия.



Смотрите 7 серию 1 сезона «Основание: Осман» в хорошем качестве онлайн на Wink и станьте свидетелями рождения могущественного союза и трепетной любви!

