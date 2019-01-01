Основание: Осман. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
7-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

О сериале

Монахиня приводит Османа к другу его отца, после чего они договариваются вступить в союз. Софья встречается с Янисом, который решает ее помиловать несмотря на утерю реликвии. Осман и Бала-хатун ухаживают за больной лошадью, и между ними возникает взаимная симпатия.

Смотрите 7 серию 1 сезона «Основание: Осман» в хорошем качестве онлайн на Wink и станьте свидетелями рождения могущественного союза и трепетной любви!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»