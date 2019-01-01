Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Эдебали открывает Осману правду о происхождении Софьи. Алишер отправляет Низаметдина найти и схватить Османа, пока Батур берет в плен воинов Гази и избивает их плетью. Шейх Эдебали прибывает в племя Кайи, чтобы навестить Балу-хатун, которая все еще находится без сознания. Осман нагоняет Софью с Колонозом и решает устроить им справедливый суд.



Получится ли у Османа поступить с врагами по справедливости? Узнаете, посмотрев 14 серию ленты «Основание: Осман». Турецкий сериал на русском языке и без рекламы доступен на Wink в хорошем качестве!

