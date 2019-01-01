Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 14
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

О сериале

Эдебали открывает Осману правду о происхождении Софьи. Алишер отправляет Низаметдина найти и схватить Османа, пока Батур берет в плен воинов Гази и избивает их плетью. Шейх Эдебали прибывает в племя Кайи, чтобы навестить Балу-хатун, которая все еще находится без сознания. Осман нагоняет Софью с Колонозом и решает устроить им справедливый суд.

Получится ли у Османа поступить с врагами по справедливости? Узнаете, посмотрев 14 серию ленты «Основание: Осман». Турецкий сериал на русском языке и без рекламы доступен на Wink в хорошем качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

