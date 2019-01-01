Основание: Осман. Сезон 1. Серия 71
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
71-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 71 смотреть онлайн

О сериале

Шейх Эдебали отправляет Балу, Сельджан и Гонджу на помощь воинам Османа в нападении на особняк Алишера. Дюндар с армией убивает людей Балгая и не оставляет ему путей к бегству. Осман атакует лагерь Алишера, пытаясь его выманить, но сталкивается с серьезным препятствием.

Сумеет ли Дюндар одолеть Балгая, узнаем в 71 эпизоде турецкого боевика «Основание: Осман». Все серии подряд доступны на онлайн-сервисе Wink в любое время и без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»