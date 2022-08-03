Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

Получив заповеди, Балгай не думает останавливаться на достигнутом и метит на Константинополь. Племя собирает совет, на котором принимается решение изгнать Османа. Поскольку Батур уходит вместе с Гази, Дюндар-бей заявляет, что отказывается от сына. Осман прибывает к Самсе-бею просить убежища, но между ними происходит перепалка, оканчивающаяся дракой.



Сепарация между Османом и Кайи нарастает. Сможет ли Осман справиться с давлением? Узнаем в 39 серии турецкого боевика «Основание: Осман». Сериал на русском языке онлайн доступен на Wink в HD-качестве!

