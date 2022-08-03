Основание: Осман. Сезон 1. Серия 39
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
39-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 39 смотреть онлайн

О сериале

Получив заповеди, Балгай не думает останавливаться на достигнутом и метит на Константинополь. Племя собирает совет, на котором принимается решение изгнать Османа. Поскольку Батур уходит вместе с Гази, Дюндар-бей заявляет, что отказывается от сына. Осман прибывает к Самсе-бею просить убежища, но между ними происходит перепалка, оканчивающаяся дракой.

Сепарация между Османом и Кайи нарастает. Сможет ли Осман справиться с давлением? Узнаем в 39 серии турецкого боевика «Основание: Осман». Сериал на русском языке онлайн доступен на Wink в HD-качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»