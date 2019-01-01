Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 70 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 70
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Алишер и Дюндар отправляются на поиски своих воинов. Раненый Боке приезжает к Алишеру и сообщает, что на него напал Балгай. Тем временем Осман и Бала-хатун женятся, а Айгуль передает Алишеру кинжал Батура, чтобы зарезать им Гази.

Смогут ли Осман с Балгаем воплотить свой хитроумный план, узнаем в 70 эпизоде сериала «Основание: Осман». Все серии доступны на онлайн-сервисе Wink в хорошем качестве и без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

