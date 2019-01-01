Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 70 смотреть онлайн

Алишер и Дюндар отправляются на поиски своих воинов. Раненый Боке приезжает к Алишеру и сообщает, что на него напал Балгай. Тем временем Осман и Бала-хатун женятся, а Айгуль передает Алишеру кинжал Батура, чтобы зарезать им Гази.



