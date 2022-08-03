Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Принцесса Софья со свои войском и Алишер-беем прибывает в Кайи на переговоры. Узнав, что Осман сбежал из заточения, Алишер приходит в бешенство. Гази с воинами проникает в пещеру, где держали Балу, однако Янис успевает сбежать, оставив записку. В это же время враждебно настроенные граждане в крепости ожидают суда над Османом.



