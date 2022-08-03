WinkСериалыОснование: Осман1-й сезон13-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Военный16+
Эта серия пока недоступна
Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
О сериале
Принцесса Софья со свои войском и Алишер-беем прибывает в Кайи на переговоры. Узнав, что Осман сбежал из заточения, Алишер приходит в бешенство. Гази с воинами проникает в пещеру, где держали Балу, однако Янис успевает сбежать, оставив записку. В это же время враждебно настроенные граждане в крепости ожидают суда над Османом.
Каким образом Осман-бей планирует выпутаться из готовящейся западни, узнаем в 13 серии 1 сезона сериала «Основание: Осман». Смотреть онлайн его можно только на Wink без рекламы и в высоком разрешении!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай