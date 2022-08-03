Основание: Осман. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
13-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Военный16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Принцесса Софья со свои войском и Алишер-беем прибывает в Кайи на переговоры. Узнав, что Осман сбежал из заточения, Алишер приходит в бешенство. Гази с воинами проникает в пещеру, где держали Балу, однако Янис успевает сбежать, оставив записку. В это же время враждебно настроенные граждане в крепости ожидают суда над Османом.

Каким образом Осман-бей планирует выпутаться из готовящейся западни, узнаем в 13 серии 1 сезона сериала «Основание: Осман». Смотреть онлайн его можно только на Wink без рекламы и в высоком разрешении!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»