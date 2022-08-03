Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн

Раскрывается истинная суть мотивов Сальвадора в предательстве Османа. Гази насильно приводят к древним предкам Тюрков, которые передают ему кинжал отца и сундук с сокрытой силой. Сельджан-хатун отравляет кумыс Болгая, но эта затея оборачивается самым неблагоприятным для нее образом. Бамсы-бей и Бала-хатун развязывают военные действия, к которым присоединяется и Осман.



Какую силу скрывает таинственный сундук и что станет с Сельджан-хатун, узнаем в 36 серии многосерийной драмы «Основание: Осман». Турецкий сериал смотреть онлайн можно на Wink в HD-качестве и без рекламы!

