Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Осман с Айбарсом сражаются плечом к плечу, но в итоге их обоих ранят. Придя в себя, Осман отправляется на поиски друга, пока у них дома полным ходом идет подготовка к его свадьбе. В это время Софья пытается убедить Йоргополоса, что внутри крепости нет предателей.



Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть 2 эпизод сериала «Основание: Осман» на русском языке и узнать, каким страшным горем обернется планируемая свадьба!

