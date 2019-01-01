Основание: Осман. Сезон 1. Серия 46
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
46-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драмы, Боевики16+

Этот сериал пока недоступен

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

Сюжет

В лесу Гюндуз-бея окружают монголы и отводят на аудиенцию к Балгаю. Софья собирает войско и нападает на шейха Эдебали, но попадает в ловушку Османа. Янис идет на сделку с Гази и соглашается выдать ему Балгая. Бала-хатун затевает поединок с Софьей и одолевает ее. Осман узнает, что Гюндуз в плену у Балгая и устремляется ему на выручку, оставив Текфура присматривать за пленным.

Какую тайну скрывает новоиспеченный пленник Османа и выдержит ли Гюндуз-бей жестокие пытки Балгая, узнаем в 46 эпизоде сериала «Основание: Осман». Все серии подряд доступны на Wink в хорошем качестве и без рекламы!

Сериал Основание: Осман 1 сезон 46 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»

Всё