Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

Сюжет

В лесу Гюндуз-бея окружают монголы и отводят на аудиенцию к Балгаю. Софья собирает войско и нападает на шейха Эдебали, но попадает в ловушку Османа. Янис идет на сделку с Гази и соглашается выдать �ему Балгая. Бала-хатун затевает поединок с Софьей и одолевает ее. Осман узнает, что Гюндуз в плену у Балгая и устремляется ему на выручку, оставив Текфура присматривать за пленным.



Какую тайну скрывает новоиспеченный пленник Османа и выдержит ли Гюндуз-бей жестокие пытки Балгая, узнаем в 46 эпизоде сериала «Основание: Осман». Все серии подряд доступны на Wink в хорошем качестве и без рекламы!



Сериал Основание: Осман 1 сезон 46 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.