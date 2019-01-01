WinkСериалыОснование: Осман1-й сезон46-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драмы, Боевики16+
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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн
Сюжет
В лесу Гюндуз-бея окружают монголы и отводят на аудиенцию к Балгаю. Софья собирает войско и нападает на шейха Эдебали, но попадает в ловушку Османа. Янис идет на сделку с Гази и соглашается выдать �ему Балгая. Бала-хатун затевает поединок с Софьей и одолевает ее. Осман узнает, что Гюндуз в плену у Балгая и устремляется ему на выручку, оставив Текфура присматривать за пленным.
Какую тайну скрывает новоиспеченный пленник Османа и выдержит ли Гюндуз-бей жестокие пытки Балгая, узнаем в 46 эпизоде сериала «Основание: Осман». Все серии подряд доступны на Wink в хорошем качестве и без рекламы!
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Информация
СтранаТурция
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай