Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 79 смотреть онлайн

Сюжет

Сельджан-хатун начинает слежку за Хазал. Между войском Османа и Балгая происходит масштабное и кровопролитное сражение. Бурчин находит Айгуль на могиле покойного брата Батура. Командир Саботай собирает нукеров и в союзе с Софьей отправляется громить племя Кайи, но попадает в организованную ловушку.



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