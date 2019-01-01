Основание: Осман. Сезон 1. Серия 79
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Основание: Осман
1-й сезон
79-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драмы, Приключения16+

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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 79 смотреть онлайн

Сюжет

Сельджан-хатун начинает слежку за Хазал. Между войском Османа и Балгая происходит масштабное и кровопролитное сражение. Бурчин находит Айгуль на могиле покойного брата Батура. Командир Саботай собирает нукеров и в союзе с Софьей отправляется громить племя Кайи, но попадает в организованную ловушку.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»