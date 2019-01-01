Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

Монголы забирают с собой Дюндар-бея и Гюндуза. После бойни в Ени Пазаре Османа приводят к Болгаю на переговоры, и Гази узнает, что шейху Эдебали угрожает опасность. Болгай ставит Дюндар-бея на колени и заставляет его повиноваться.



Смогут ли монголы договориться с Османом или им суждено стать заклятыми врагами? Узнаем в 33 серии турецкой драмы «Основание: Осман». На русском языке сериал можно посмотреть на онлайн-сервисе Wink без рекламы и в HD-качестве!

