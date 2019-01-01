Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 65 смотреть онлайн

Гектук сообщает Балгаю, что Боке объединился с Алишером и ведет Османа в Конию. Дурное предчувствие заставило Гюндуза и Бамсы-бея начать подготовку к битве и приказать Сельджан-хатун увести всех детей и женщин. На Боке нападает Балгай, обвиняющий Османа в передаче ему поддельных реликвий. Бахатыр вступает в битву с Гюндузом и Бамсы-беем.



Чем закончится побоище между заклятыми врагами и какое наказание понесет Осман, узнаем в 65 серии турецкого боевика «Основание: Осман». На русском языке сериал полностью доступен только на онлайн-сервисе Wink!

