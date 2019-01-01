Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 11
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Военный16+

О сериале

Бамсы-бей вызволяет Османа из плена, после чего оба выдвигаются в Ени Пазар. В то же время Бала-хатун пытается сбежать от воинов Капитолия, но те ее настигают. Турсун-бей сообщает Осману, что Ени Пазар разгромлен, а священника Маркуса берет под стражу Колоноз.

Смотрите 11 серию проекта «Основание: Осман» в хорошем качестве и без рекламы на Wink и узнайте, как покарают Балу-хатун за ее неудавшийся побег.

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

