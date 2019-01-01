Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Бамсы-бей вызволяет Османа из плена, после чего оба выдвигаются в Ени Пазар. В то же время Бала-хатун пытается сбежать от воинов Капитолия, но те ее настигают. Турсун-бей сообщает Осману, что Ени Пазар разгромлен, а священника Маркуса берет под стражу Колоноз.



