Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Дюндар и Гюндуз-бей привозят Теаклеса в крепость к Софье, в то время как Осман посылает на его поиски своего воина. Гази возвращает выхоженную лошадь Бале-хатун, чем сильно расстраивает влюбленную в него Айгюль. Пока между Дюндаром и Софьей проходят напряженные переговоры, Осман выясняет, кто стоит за побегом Теаклеса.



Куда зайдут переговоры между Софьей и Дюндаром и что предпримет Осман по отношению к предателям, узнаем в 9 эпизоде турецкой драмы «Основание: Осман». Сериал на русском языке доступен на Wink без рекламы и в высоком разрешении!

