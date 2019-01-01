Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 9
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Дюндар и Гюндуз-бей привозят Теаклеса в крепость к Софье, в то время как Осман посылает на его поиски своего воина. Гази возвращает выхоженную лошадь Бале-хатун, чем сильно расстраивает влюбленную в него Айгюль. Пока между Дюндаром и Софьей проходят напряженные переговоры, Осман выясняет, кто стоит за побегом Теаклеса.

Куда зайдут переговоры между Софьей и Дюндаром и что предпримет Осман по отношению к предателям, узнаем в 9 эпизоде турецкой драмы «Основание: Осман». Сериал на русском языке доступен на Wink без рекламы и в высоком разрешении!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

