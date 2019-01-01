Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 64 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 64
Основание: Осман
1-й сезон
64-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Алишер с Бахатыром ведут поиски Дюндара и Османа. Айгуль проговаривается Алишеру, что Гази ее завербовал, и тот решает на него напасть. Турана и Османа связывают и планируют привести к Гайхату. В это же время Дюндар идет вызволять свою жену и встречает Калыча.

Чем окончится стычка Дюндара и Калыча, узнаем в 64 эпизоде сериала «Основание: Осман». Все серии на русском языке доступны на Wink в высоком разрешении и без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»