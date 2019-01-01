Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 64 смотреть онлайн

Алишер с Бахатыром ведут поиски Дюндара и Османа. Айгуль проговаривается Алишеру, что Гази ее завербовал, и тот решает на него напасть. Турана и Османа связывают и планируют привести к Гайхату. В это же время Дюндар идет вызволять свою жену и встречает Калыча.



Чем окончится стычка Дюндара и Калыча, узнаем в 64 эпизоде сериала «Основание: Осман». Все серии на русском языке доступны на Wink в высоком разрешении и без рекламы!

