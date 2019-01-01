Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

WinkСериалыОснование: Осман1-й сезон17-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Осман хочет убить Яниса, но тот шантажирует его, угрожая смертью Сельджан-хатун. Гази нападает на войско Сальвадора, перебив всю его свиту, однако Сальвадору удается сбежать. Дюндар-бей, Алишер и Софья решают заключить мирный договор без присутствия Османа, а Сельджан тем временем прибывает в племя Кайи.
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай