Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Осман хочет убить Яниса, но тот шантажирует его, угрожая смертью Сельджан-хатун. Гази нападает на войско Сальвадора, перебив всю его свиту, однако Сальвадору удается сбежать. Дюндар-бей, Алишер и Софья решают заключить мирный договор без присутствия Османа, а Сельджан тем временем прибывает в племя Кайи.



