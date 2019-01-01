Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Осман со своими воинами тайно проникает во дворец Тэкфура, в результате чего Йоргополос обещает помочь юноше в поисках убийц. Тэкфур узнает об интрижке Софьи и Колоноса, и их столкновение оканчивается кровью. Осман в крепости внезапно встречает монахинь, которые его спасли.



