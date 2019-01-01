Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 20
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Племени сообщают, что Османа похитили, а Дюндар-бей выражает желание восстановить рынок в Ени Пазаре. В Кайи прибывает Абдурахман с вестью о болезни Эртугрула и вручает Дюндар-бею его перстень. Эдебали со своим войском мчится вызволять Османа из плена. К Гази приходит Софья, чтобы лично насладиться его пытками, а после к ним присоединяется и Янис.

Сможет ли Осман-бей выдержать уготованные ему страдания, узнаем в 20 серии проекта «Основание: Осман». Турецкий сериал онлайн доступен на Wink без рекламы и в HD-качестве!

