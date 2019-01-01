Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 69 смотреть онлайн

Балгай нападает на солдат Гайхату. Шейх просит передать всем беям племени Кайи, что начинается подготовка к свадьбе Османа и Балы. Гази с воинами громит засаду Алишера. Осман договаривается с Балгаем о сотрудничестве, при котором монгол отдаст ему Алишера, а Гази поможет разбить Гайхату.



Согласится ли Балгай на условия Османа, узнаем в 69 серии турецкой драмы «Основание: Осман». На русском языке смотреть онлайн сериал можно на сервисе Wink без рекламы и в HD-качестве!

