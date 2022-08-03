Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

Сальвадор получает новое мусульманское имя, а Осман распоряжается передать всю награбленную у монголов добычу беднякам. Узнав о побеге Софьи, Алишер приходит в бешенство, а Дюндар-бей отказывается выдавать Айгюль за него замуж. Гюндуз-бея ранят во время внезапного нападения в лесу. Зехре-хатун просит Сельджан уговорить Османа жениться на Айгюль.



Кто и зачем совершил покушение на Гюндуз-бея, узнаем в 29 эпизоде 1 сезона драмы «Основание: Осман». Все серии в хорошем качестве доступны на онлайн-сервисе Wink без рекламы!

