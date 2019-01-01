Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн

Осман рассказывает Бамсы-бею, что Бала его отвергла. Конур винит себя за произошедшее с братом, но Самсе удается утешить его. В Кайи доставляют тело Батура. Осман, Балгай и Дюндар-бей вступают в сражение, в результате которого последнего ранят.



Чем закончится кровопролитная битва, узнаем в 49 серии турецкого сериала «Основание: Осман». Все сезоны доступны на нашем онлайн-сервисе Wink без рекламы и в хорошем качестве!



Сериал Основание: Осман 1 сезон 49 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.