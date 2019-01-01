Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн

Все ожидают возвращения Османа, пока его воинов держат в темнице. Гази предоставляет Балгаю законы Чингисхана взамен на уход с его земель. Сальвадор обещает Софье и Янису поделиться информацией о местонахождении шейха Эдебали. Зехре настраивает Дюндар-бея против Османа.



