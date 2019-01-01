Основание: Осман. Сезон 1. Серия 22
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
22-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

О сериале

Осман возвращается в Кайи, а Дюндар-бей приходит в ярость от новости о перспективе предстоящей свадьбы Османа. Узнав от Балы-хатун о намерениях шейха, Гази отправляется ему на выручку. Между армиями Яниса и Эдебали разворачивается кровопролитное сражение.

Успеет ли Осман прийти на помощь шейху в неравной битве, узнаем в 22 серии проекта «Основание: Осман». Сериал смотреть на русском языке можно на нашем онлайн-сервисе Wink без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»