Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Осман возвращается в Кайи, а Дюндар-бей приходит в ярость от новости о перспективе предстоящей свадьбы Османа. Узнав от Балы-хатун о намерениях шейха, Гази отправляется ему на выручку. Между армиями Яниса и Эдебали разворачивается кровопролитное сражение.



Успеет ли Осман прийти на помощь шейху в неравной битве, узнаем в 22 серии проекта «Основание: Осман».


