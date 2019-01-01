Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 66 смотреть онлайн

Балгай пытает повешенного на дерево Османа и в ходе допроса узнает, что пленник в курсе купли Конгара. В Бамсы-бея попадает стрела, пущенная его дочерью Бурчин-хатун, и он дает слово убить ее за предательство. Гази приказывает Турану отдать законы Чингисхана, а Балгай отправляет вместе с ним Конгара.



Каковы мотивы предательства Бурчин, узнаем в 66 серии приключенческого боевика «Основание: Осман». Турецкий сериал на русском языке доступен для просмотра онлайн на Wink в HD-качестве!

