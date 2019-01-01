Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

Осман со своими воинами переодевается в одежды убитых монголов и приезжает в лагерь к Балгаю, где им на глаза попадается Дюндар-бей. Зехре через Сельджан передает для Батура чистую одежду. Дюндар приезжает в племя Кайи под флагом монголов, чем приводит всех в замешательство. Осман крадет у Балгая реликвии и благополучно покидает лагерь.



