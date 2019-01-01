Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 41 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 41
Основание: Осман
1-й сезон
41-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Осман со своими воинами переодевается в одежды убитых монголов и приезжает в лагерь к Балгаю, где им на глаза попадается Дюндар-бей. Зехре через Сельджан передает для Батура чистую одежду. Дюндар приезжает в племя Кайи под флагом монголов, чем приводит всех в замешательство. Осман крадет у Балгая реликвии и благополучно покидает лагерь.

Смотрите 41 серию приключенческой драмы «Основание: Осман» онлайн на Wink и узнайте, как Балгай отреагирует на вызов, брошенный ему Гази!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

