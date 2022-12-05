Основание: Осман 2 Сезон смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Продолжение сериала о родоначальнике Османской империи. Предлагаем вам смотреть «Основание: Осман» — 2 сезон уже ждет вас на Wink!
Юный правитель продолжает завоевание Византии. В его отношениях с отцом не все гладко: Эртугрул не согласен с политикой сына, и в итоге их распри становятся причиной нападения на обоих. В племени Кайи начинаются волнения из-за конфликтов правителей, опасных походов и слухов о планах византийского императора. Тем временем Осман и Бала пытаются завести ребенка, ведь будущему главе империи нужен наследник...
Какие еще препятствия придется преодолеть первому из династии Османов на пути к заветной цели? Узнайте, как появилась одна из крупнейших империй в истории — проект «Основание: Осман», 2 сезон доступен к просмотру на видеопортале Wink.
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Рейтинг
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай