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Основание: Осман
2-й сезон

Основание: Осман 2 Сезон смотреть онлайн

9.22019, Kurulus: Osman 123 серии
Драма, Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Продолжение сериала о родоначальнике Османской империи. Предлагаем вам смотреть «Основание: Осман» — 2 сезон уже ждет вас на Wink!

Юный правитель продолжает завоевание Византии. В его отношениях с отцом не все гладко: Эртугрул не согласен с политикой сына, и в итоге их распри становятся причиной нападения на обоих. В племени Кайи начинаются волнения из-за конфликтов правителей, опасных походов и слухов о планах византийского императора. Тем временем Осман и Бала пытаются завести ребенка, ведь будущему главе империи нужен наследник...

Какие еще препятствия придется преодолеть первому из династии Османов на пути к заветной цели? Узнайте, как появилась одна из крупнейших империй в истории — проект «Основание: Осман», 2 сезон доступен к просмотру на видеопортале Wink.

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»