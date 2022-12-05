Продолжение сериала о родоначальнике Османской империи. Предлагаем вам смотреть «Основание: Осман» — 2 сезон уже ждет вас на Wink!



Юный правитель продолжает завоевание Византии. В его отношениях с отцом не все гладко: Эртугрул не согласен с политикой сына, и в итоге их распри становятся причиной нападения на обоих. В племени Кайи начинаются волнения из-за конфликтов правителей, опасных походов и слухов о планах византийского императора. Тем временем Осман и Бала пытаются завести ребенка, ведь будущему главе империи нужен наследник...



Какие еще препятствия придется преодолеть первому из династии Османов на пути к заветной цели? Узнайте, как появилась одна из крупнейших империй в истории — проект «Основание: Осман», 2 сезон доступен к просмотру на видеопортале Wink.

