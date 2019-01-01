Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Старшие воины обвиняют Османа в случившейся трагедии. Гази обещает найти неверных и отомстить за смерть близкого человека. Он собирает самых преданных ему солдат и направляется в крепость Йоргополоса в надежде, что тот поможет ему найти убийц. В это время Софья признается в любви Колоносу.



Сможет ли Осман преодолеть пелену гнева, застилающего ему глаза? Узнаете во время просмотра 3 серии приключенческой драмы «Основание: Осман». Сериал доступен на Wink без рекламы и в высоком разрешении!

