Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Военный16+

О сериале

Старшие воины обвиняют Османа в случившейся трагедии. Гази обещает найти неверных и отомстить за смерть близкого человека. Он собирает самых преданных ему солдат и направляется в крепость Йоргополоса в надежде, что тот поможет ему найти убийц. В это время Софья признается в любви Колоносу.

Сможет ли Осман преодолеть пелену гнева, застилающего ему глаза? Узнаете во время просмотра 3 серии приключенческой драмы «Основание: Осман». Сериал доступен на Wink без рекламы и в высоком разрешении!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

