Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 83 смотреть онлайн

Айгуль сажают на цепь за покушение на Хазал-хатун. Гектук пытается убить Балгая, но Софье удается вовремя появиться и ранить его стрелой. Тем временем войска Османа и Софьи схлестывается друг с другом в сражении. Хазал-хатун изъявляет желание править племенем Кайи.



Выживет ли Балгай и Айгуль, узнаем в 83 эпизоде драмы «Основание: Осман». В хорошем качестве и без рекламы турецкий приключенческий сериал доступен только на нашем онлайн-сервисе Wink!

