Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Осман ставит Дюндар-бею условие — либо он отпускает его воинов, либо начинает войну с родным дядей. В порыве ревности Айгюль выгоняет Балу-хатун из Кайи. Осман с воинами отправляется в Ени Пазар, где его застает врасплох Янис.



Узнайте, до чего дойдет конфронтация между Гази и Дюндар-беем, — смотрите 16 серию турецкого сериала «Основание: Осман», 1 сезон которого доступен на онлайн-сервисе Wink без рекламы уже сейчас!

