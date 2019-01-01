Основание: Осман. Сезон 1. Серия 16
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
16-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

О сериале

Осман ставит Дюндар-бею условие — либо он отпускает его воинов, либо начинает войну с родным дядей. В порыве ревности Айгюль выгоняет Балу-хатун из Кайи. Осман с воинами отправляется в Ени Пазар, где его застает врасплох Янис.

Узнайте, до чего дойдет конфронтация между Гази и Дюндар-беем, — смотрите 16 серию турецкого сериала «Основание: Осман», 1 сезон которого доступен на онлайн-сервисе Wink без рекламы уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»