Основание: Осман. Сезон 1. Серия 12
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Основание: Осман
1-й сезон
12-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драмы, Исторические16+

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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

По приказу Яниса и Софьи Бале-хатун дают принять яд с целью ее разговорить. Чтобы выведать местоположение священной реликвии, Маркуса жестоко пытают, а затем решают отвести в пыточную к Бале. Осман узнает, где прячут Балу, и со всех ног мчится в Капитолий.

Успеет ли Гази спасти Балу, пока не стало слишком поздно, узнаем в 12 серии ленты «Основание: Осман». Турецкий сериал доступен для просмотра только на Wink в HD-качестве!

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8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»

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