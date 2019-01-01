Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сюжет

По приказу Яниса и Софьи Бале-хатун дают принять яд с целью ее разговорить. Чтобы выведать местоположение священной реликвии, Маркуса жестоко пытают, а затем решают отвести в пыточную к Бале. Осман узнает, где прячут Балу, и со всех ног мчится в Капитолий.



Успеет ли Гази спасти Балу, пока не стало слишком поздно, узнаем в 12 серии ленты «Основание: Осман». Турецкий сериал доступен для просмотра только на Wink в HD-качестве!





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