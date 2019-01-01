WinkСериалыОснование: Осман1-й сезон12-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драмы, Исторические16+
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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сюжет
По приказу Яниса и Софьи Бале-хатун дают принять яд с целью ее разговорить. Чтобы выведать местоположение священной реликвии, Маркуса жестоко пытают, а затем решают отвести в пыточную к Бале. Осман узнает, где прячут Балу, и со всех ног мчится в Капитолий.
Успеет ли Гази спасти Балу, пока не стало слишком поздно, узнаем в 12 серии ленты «Основание: Осман». Турецкий сериал доступен для просмотра только на Wink в HD-качестве!
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Информация
СтранаТурция
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай