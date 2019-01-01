Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 42
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

О сериале

Дюндар-бей приказывает выбросить все вещи Эртугрула и освободить его шатер. Зехре точит зуб на Сельджан-хатун, а Осман приезжает к Эдебали, где вступает в конфликт с Балой. Сальвадор рассказывает Гази о планах Софьи, пока та делится с Балгаем информацией о местонахождении Османа. В рядах войска Гази выявляется предатель.

Кто был неверен Осман-бею с самого начала? Узнаем в 42 серии приключенческого боевика «Основание: Осман». Смотреть онлайн в хорошем качестве турецкий сериал можно на онлайн-сервисе Wink без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

