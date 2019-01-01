Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

Дюндар-бей приказывает выбросить все вещи Эртугрула и освободить его шатер. Зехре точит зуб на Сельджан-хатун, а Осман приезжает к Эдебали, где вступает в конфликт с Балой. Сальвадор рассказывает Гази о планах Софьи, пока та делится с Балгаем информацией о местонахождении Османа. В рядах войска Гази выявляется предатель.



Кто был неверен Осман-бею с самого начала? Узнаем в 42 серии приключенческого боевика «Основание: Осман».



Сериал Основание: Осман 1 сезон 42 серия