Основание: Осман. Сезон 1. Серия 80
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
80-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 80 смотреть онлайн

О сериале

Выясняется, что брат Хазал-хатун успел предупредить племя о готовящемся со стороны монголов нападении. Бамсы-бей хочет казнить Софью, но его останавливают. Ради спасения Абдурахмана лекарю необходимо отрезать ему руку. Тем временем Гектук благодаря песне Канура выходит из транса.

Сумеет ли Софья избежать наказания за свои преступления, узнаем уже в 80 серии приключенческой драмы «Основание: Осман». Турецкий сериал на русском языке доступен на Wink в HD-качестве и без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»