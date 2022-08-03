Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 80 смотреть онлайн

WinkСериалыОснование: Осман1-й сезон80-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Выясняется, что брат Хазал-хатун успел предупредить племя о готовящемся со стороны монголов нападении. Бамсы-бей хочет казнить Софью, но его останавливают. Ради спасения Абдурахмана лекарю необходимо отрезать ему руку. Тем временем Гектук благодаря песне Канура выходит из транса.
Сумеет ли Софья избежать наказания за свои преступления, узнаем уже в 80 серии приключенческой драмы «Основание: Осман». Турецкий сериал на русском языке доступен на Wink в HD-качестве и без рекламы!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай