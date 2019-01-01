Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 73 смотреть онлайн

Дюндар раскаивается перед Османом и вверяет свою жизнь ему в распоряжение. Бала и Сельджан-хатун приводят плененных Зехре и Айгуль в племя Кайи. Раненая Бурчин приходит в себя и просит у Бамсы-бея прощения за предательство. Приведенного Османом в Кайи Алишера начинают закидывать камнями.



Простит ли Бамсы свою запутавшуюся дочь и сдержит ли Осман данное Балгаю обещание, узнаем в 73 серии драмы «Основание: Осман».


