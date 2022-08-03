Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Янис нападает на рынок, расположенный рядом с озером, и похищает дочь Эдебалы Айгюль. До племени доходит дурная весть, после чего воины начинают незамедлительно собираться в путь. Вместе с тем Осман, сидя в крепости, продумывает свой дальнейший ход.



Какой ущерб принес Янис племени и как они собираются ему отомстить, узнаем в 5 эпизоде сериала «Основание: Осман» — турецкий приключенческий боевик доступен на онлайн-сервисе Wink без рекламы и в HD-качестве!

