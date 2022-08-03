Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 5
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Янис нападает на рынок, расположенный рядом с озером, и похищает дочь Эдебалы Айгюль. До племени доходит дурная весть, после чего воины начинают незамедлительно собираться в путь. Вместе с тем Осман, сидя в крепости, продумывает свой дальнейший ход.

Какой ущерб принес Янис племени и как они собираются ему отомстить, узнаем в 5 эпизоде сериала «Основание: Осман» — турецкий приключенческий боевик доступен на онлайн-сервисе Wink без рекламы и в HD-качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

