Основание: Осман. Сезон 1. Серия 62
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Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
62-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Приключения18+

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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 62 смотреть онлайн

О сериале

Туран просит прощения у Османа и принимает ислам. Осман со своими людьми нападает на семью Дюндара, которая направляется с приданным к Алишеру. Бала-хатун собирает свои вещи и обиженная сбегает из племени. Алишер узнает о нападении на Дюндара и отправляется на его поиски.

Как Алишер поступит с принцессой Адельфой, узнаем уже в 62 эпизоде сериала «Основание: Осман». На русском языке онлайн приключенческий боевик доступен на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»