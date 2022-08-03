Туран просит прощения у Османа и принимает ислам. Осман со своими людьми нападает на семью Дюндара, которая направляется с приданным к Алишеру. Бала-хатун собирает свои вещи и обиженная сбегает из племени. Алишер узнает о нападении на Дюндара и отправляется на его поиски.



Как Алишер поступит с принцессой Адельфой, узнаем уже в 62 эпизоде сериала «Основание: Осман». На русском языке онлайн приключенческий боевик доступен на Wink прямо сейчас!

