Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Выздоровевший Янис дает поручение Колонозу убить Эдебали, а Сальвадору — наказать Батура. Чтобы забрать трофеи, Алишер приходит к Дюндар-бею и травмирует Батура. Между Османом и Сальвадором происходит стычка, из которой победителем выйдет только один. Бамсы-бей встречается лицом к лицу с убийцей своего сына.



