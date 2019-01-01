Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 25
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Выздоровевший Янис дает поручение Колонозу убить Эдебали, а Сальвадору — наказать Батура. Чтобы забрать трофеи, Алишер приходит к Дюндар-бею и травмирует Батура. Между Османом и Сальвадором происходит стычка, из которой победителем выйдет только один. Бамсы-бей встречается лицом к лицу с убийцей своего сына.

Смотрите 25 серию исторической драмы «Основание: Осман» онлайн на Wink и узнайте, кто одержит верх в смертоносной дуэли!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

