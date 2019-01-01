Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 63 смотреть онлайн

Осман убеждает Айгуль в том, что Алишер ее использует, и она соглашается помочь устроить ему засаду. Туран с воинами освобождает принцессу Адельфу. Осман привозит Дюндара в лес, а Айгуль направляется к Алишеру, чтобы привести его к Гази.



