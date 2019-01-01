Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 63 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 63
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

О сериале

Осман убеждает Айгуль в том, что Алишер ее использует, и она соглашается помочь устроить ему засаду. Туран с воинами освобождает принцессу Адельфу. Осман привозит Дюндара в лес, а Айгуль направляется к Алишеру, чтобы привести его к Гази.

Какую подставу задумал Осман-бей, узнаем в 63 серии исторической драмы «Основание: Осман». Все сезоны уже доступны для просмотра только на онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

