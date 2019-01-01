Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 81 смотреть онлайн

Софья, Балгай и Джеркутай прячутся в крепости, пока Осман казнит Саботая. Абдурахман теряет руку, в то время как Софья поит своих воинов эликсиром, притупляющим боль. Гектук привозит раненого Конура в стойбище.



Куда и зачем Софья отправит своих берсерков, узнаем в 81 серии приключенческой драмы «Основание: Осман». В хорошем качестве онлайн сериал доступен на Wink без рекламы и в высоком разрешении!

