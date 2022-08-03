Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Бала узнает, что у Османа нет возлюбленной, и очень этому радуется. Вскоре после этого девушку похищают. Тем временем Осман приезжает в Кайи и решает наказать Батура за предательство, после чего Гюндуз-бей отдает приказ схватить Гази. Конфликт между братьями в племени накаляется.



