Основание: Осман. Сезон 1. Серия 60
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Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
60-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драмы, Военные16+

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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн

Сюжет

Туран спасает Балу из рук воинов Хелены, а Византия намеревается посадить на трон Софью. Дюндар приглашает Гюндуза и других на свадьбу своей дочери. Принцессу Адельфу привозят к Алишеру, который планирует лично доставить ее к Гайхату.
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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

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