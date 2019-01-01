WinkСериалыОснование: Осман1-й сезон60-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драмы, Военные16+
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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн
Сюжет
Туран спасает Балу из рук воинов Хелены, а Византия намеревается посадить на трон Софью. Дюндар приглашает Гюндуза и других на свадьбу своей дочери. Принцессу Адельфу привозят к Алишеру, который планирует лично доставить ее к Гайхату.
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Информация
СтранаТурция
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Сав�аш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай