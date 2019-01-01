Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 60 смотреть онлайн

Сюжет

Туран спасает Балу из рук воинов Хелены, а Византия намеревается посадить на трон Софью. Дюндар приглашает Гюндуза и других на свадьбу своей дочери. Принцессу Адельфу привозят к Алишеру, который планирует лично доставить ее к Гайхату.



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