Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

Зехре приходит к Балгаю просить помилования для ее сына. Монголы убивают и грабят жителей. В это же время Осман наносит по ним ответные удары и пытается оказать сопротивление. Дюндар-бей посягает на верность Балгаю, и тот передает ему флаг, веля повесить его в племени Кайи.



