Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 40 смотреть онлайн

Основание: Осман
1-й сезон
40-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

Зехре приходит к Балгаю просить помилования для ее сына. Монголы убивают и грабят жителей. В это же время Осман наносит по ним ответные удары и пытается оказать сопротивление. Дюндар-бей посягает на верность Балгаю, и тот передает ему флаг, веля повесить его в племени Кайи.

Удастя ли Балгаю воплотить задуманное, узнаем в 40 серии драматического боевика «Основание: Осман» — турецкий сериал на русском языке доступен на Wink без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

