Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Осман со своим войском отправляется с дарами в Конью на мирные переговоры. На месте их встречают Тэкфур Якополос и его жена, принцесса Софья. На представлении в честь гостей Осман замечает, что ему устроили засаду, после чего он вступает в бой с неверными.

Выдержит ли Осман натиск в неравном бою? Узнаете, посмотрев 1 серию исторического сериала «Основание: Осман» онлайн на Wink без рекламы и в HD-качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

