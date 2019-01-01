Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Осман со своим войском отправляется с дарами в Конью на мирные переговоры. На месте их встречают Тэкфур Якополос и его жена, принцесса Софья. На представлении в честь гостей Осман замечает, что ему устроили засаду, после чего он вступает в бой с неверными.



