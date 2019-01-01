Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 61
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Приключения16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Осман приезжает в стойбище, где его встречает Бахатыр, который уверяет, что находится на его стороне. Гази обещает Дюндару, что не позволит Айгуль выйти замуж за Алишера. Конгар желает отомстить Балгаю за все его злодеяния. Абдурахман раскрывает правду о том, что засаду подстроил Алишер.

Какую двойную игру ведут Конур и Дюндар, узнаем в 61 серии драмы «Основание: Осман». Турецкий сериал онлайн доступен для просмотра на Wink без рекламы!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

