Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн

Осман приезжает в стойбище, где его встречает Бахатыр, который уверяет, что находится на его стороне. Гази обещает Дюндару, что не позволит Айгуль выйти замуж за Алишера. Конгар желает отомстить Балгаю за все его злодеяния. Абдурахман раскрывает правду о том, что засаду подстроил Алишер.



Какую двойную игру ведут Конур и Дюндар, узнаем в 61 серии драмы «Основание: Осман». Турецкий сериал онлайн доступен для просмотра на Wink без рекламы!

