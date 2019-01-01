WinkСериалыОснование: Осман1-й сезон61-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Приключения16+
Эта серия пока недоступна
Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 61 смотреть онлайн
О сериале
Осман приезжает в стойбище, где его встречает Бахатыр, который уверяет, что находится на его стороне. Гази обещает Дюндару, что не позволит Айгуль выйти замуж за Алишера. Конгар желает отомстить Балгаю за все его злодеяния. Абдурахман раскрывает правду о том, что засаду подстроил Алишер.
Какую двойную игру ведут Конур и Дюндар, узнаем в 61 серии драмы «Основание: Осман». Турецкий сериал онлайн доступен для просмотра на Wink без рекламы!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай