Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн

Дюндар-бей отстраняет Османа от обещанной должности из-за воровства золота, а Гюндуз наконец приходит в себя. Гази дает обещание Бале-хатун ждать ее столько времени, сколько потребуется, после чего выдвигается с воинами Бамсы-бея на вылазку в крепость. Там Осман подслушивает разговор Алишера с Софьей, в то время как Сальвадор вероломно рушит его планы.



Сможет ли Осман вернуть награбленное золото и заслужить прощение Дюндар-бея, узнаем в 31 эпизоде сериала «Основание: Осман». 1 сезон доступен на онлайн-сервисе Wink полностью на русском языке и без рекламы!

