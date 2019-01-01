Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Основание: Осман. Сезон 1. Серия 45
Основание: Осман
1-й сезон
45-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+

О сериале

Осман отправляет Балу с Элиф к Эдебали, а после наталкивается на своих воинов. Сальвадор сообщает им, что Самса-бей находится на Соколиной горе, и Софья об этом знает, поэтому Гази с войском мчится ему на выручку. Завязывается битва, в ходе которой Осман с Самсой идут на примирение.

Чем окончится ожесточенная битва между Османом и монголами, узнаем в 45 серии драмы «Основание: Осман». Смотреть онлайн турецкий приключенческий сериал можно на Wink без рекламы и на русском языке!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»