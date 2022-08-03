Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Алишер приносит Софье в подарок колье, а предатель Низаметдин провожает Колоноза ночью в дом шейха, где их уже поджидает Осман. В диалоге с Бамсы-беем Сальвадор признается, что хотел бы умереть мусульманином. Батур рассказывает Дюндару, что Осман вызволил его из смертельной западни.



