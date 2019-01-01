WinkСериалыОснование: Осман1-й сезон6-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Исторический16+
Эта серия пока недоступна
Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Во время операции по спасению Айгюль воинов из племени ловят. Осман, переодевшись в солдата Византии, спасает их, но ради этого ему самому приходится сдаться. Осужденный Гази сбегает из темницы вместе с соратниками, но сталкивается с новой проблемой. Софья решается проследить за Османом, а старик Янис посещает крепость.
Какую страшную тайну узнает Осман после того, как выбрался из тюрьмы, узнаем в 6 серии исторической драмы «Основание: Осман». Сериал уже доступен для просмотра на Wink без рекламы в любое время суток!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Ахмет
Йильмаз
- Режиссёр
Фетхи
Байрам
- Режиссёр
Метин
Гюнай
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Озге
Торер
- Актёр
Эмре
Башалак
- Актриса
Бусе
Арслан
- Актёр
Йийит
Учан
- Актриса
Ачелья
Озджан
- Актёр
Седа
Йылдыз
- Актёр
Абидин
Еребакан
- Актёр
Нуреттин
Сёнмез
- Актёр
Рагып
Саваш
- МБСценарист
Мехмет
Боздаг
- Сценарист
Атилла
Энгин
- МБПродюсер
Мехмет
Боздаг
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- МБХудожник
Мехмет
Боздаг
- СДХудожник
Сакир
Демирпехливан
- Оператор
Эфе
Кубилай