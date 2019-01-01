Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Во время операции по спасению Айгюль воинов из племени ловят. Осман, переодевшись в солдата Византии, спасает их, но ради этого ему самому приходится сдаться. Осужденный Гази сбегает из темницы вместе с соратниками, но сталкивается с новой проблемой. Софья решается проследить за Османом, а старик Янис посещает крепость.



Какую страшную тайну узнает Осман после того, как выбрался из тюрьмы, узнаем в 6 серии исторической драмы «Основание: Осман». Сериал уже доступен для просмотра на Wink без рекламы в любое время суток!

