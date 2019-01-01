Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Сюжет

Алишер предлагает шейху Эдебали свою кандидатуру в женихи Бале-хатун, а Осман начинает поиски разбойников, напавших на Гюндуза. Пытаясь исправить положение, Осман и Сальвадор продумывают план проникновения в крепость Кулуджахисар.



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