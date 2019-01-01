Основание: Осман. Сезон 1. Серия 30
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Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
30-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драмы, Военные16+

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Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

Сюжет

Алишер предлагает шейху Эдебали свою кандидатуру в женихи Бале-хатун, а Осман начинает поиски разбойников, напавших на Гюндуза. Пытаясь исправить положение, Осман и Сальвадор продумывают план проникновения в крепость Кулуджахисар.

Станет ли проступок Османа фатальным для племени? Узнаем в 30 серии драматического боевика «Основание: Осман». Турецкий сериал на русском языке доступен на Wink без рекламы и в хорошем качестве!

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»

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