Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

Балу-хатун ранят и привозят к Балгаю. Осман приезжает в Кайи, чтобы отомстить Батуру за предательство, однако там его уже поджидает Балгай. В племя приходят посланцы Гайхату, и Балгай вынужден передать им реликвии. Османа берут в плен и хотят отвезти в Кению, но Бале удается сбежать.



Сможет ли Осман выбраться из сложившейся ситуации и как проявит себя Дюндар-бей, узнаем в 43 серии драматического сериала «Основание: Осман». В хорошем качестве онлайн он доступен на Wink прямо сейчас!



