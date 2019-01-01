Основание: Осман. Сезон 1. Серия 43
Wink
Сериалы
Основание: Осман
1-й сезон
43-я серия
9.22019, Kurulus: Osman
Драма, Боевик16+

Эта серия пока недоступна

Основание: Осман (сериал, 2019) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

О сериале

Балу-хатун ранят и привозят к Балгаю. Осман приезжает в Кайи, чтобы отомстить Батуру за предательство, однако там его уже поджидает Балгай. В племя приходят посланцы Гайхату, и Балгай вынужден передать им реликвии. Османа берут в плен и хотят отвезти в Кению, но Бале удается сбежать.

Сможет ли Осман выбраться из сложившейся ситуации и как проявит себя Дюндар-бей, узнаем в 43 серии драматического сериала «Основание: Осман». В хорошем качестве онлайн он доступен на Wink прямо сейчас!

Сериал Основание: Осман 1 сезон 43 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Основание: Осман»